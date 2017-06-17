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17. 06. 2017

В Минагрополитики рассказали, когда Рада рассмотрит земельную реформу

Рассмотрение законопроекта об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения состоится уже после летних каникул. Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, передает Интерфакс-Украина.

"У нас есть текст законопроекта, но есть некоторые нюансы и в частности, мы сейчас в очень конструктивном диалоге с правильными бизнес-ассоциациями. Когда мы финализируем законопроект, его согласует правительство и внесет в парламент, но я думаю, что голосование даже в первом чтении будет после летних каникул", – сказал он в эфире телеканала Интер в пятницу вечером.

Замминистра также выразил надежду, что решение о снятии моратория будет принято в этом году.

"Вопрос о том, с какой даты будет открыт рынок еще дискутируется, но мы пока рассчитываем, что это будет 1 января 2018", – добавил Мартынюк.

Гройсман: Реформа позволит куплю-продажу земли только украинцам

Напомним, МВФ одобрил выделение Украине одного миллиарда долларов кредита, обязательным условием которого является принятие закона о рынке земель сельхозназначения.

Источник: korrespondent.net
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