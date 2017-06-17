Американский эсминец столкнулся с торговым судном неподалеку от берегов Японии, сообщает пресс-служба ВМС США.

Столкновение эсминца Fitzgerald с торговым судном произошло в ночь на 17 июня в 56 морских милях от города Йокосука.

"ВМС США запросили помощь Береговой охраны Японии после столкновения", – говорится в сообщении.







США направили второй авианосец к Северной Корее В настоящий момент оценивается ущерб, а также уточняется информацию о пострадавших.

Напомним, ранее в США приняли на вооружение самый дорогой в мире военный авианосец.

Источник: korrespondent.net