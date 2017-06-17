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17. 06. 2017

Путин: Конфликт в Донбассе нельзя решить с помощью оружия

Конфликт на Донбассе нельзя решить с помощью оружия, и необходимо провести прямые переговоры между сторонами конфликта. Об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, передает РИА Новости.

"Конфликты такого рода как на Донбассе не могут быть решены посредством оружия. Прямые переговоры необходимы. И чем раньше наши друзья в Киеве это поймут – тем лучше. Но западные страны, Европа и США, должны помочь киевским властям понять эту реальность", – сказал российский президент.

Москва озабочена обострением ситуации на Донбассе

Как сообщал Корреспондент.net, в период с 16 февраля по 15 мая нынешнего года на Донбассе погибли 36 гражданских лиц. Еще 157 получили ранения. Погибших стало больше на 48%, чем в прошлом году – и на 70%, чем в позапрошлом. Такие данные озвучили в ООН.

Источник: korrespondent.net
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