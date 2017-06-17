Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июня 2017, суббота, 02:44
+24°C
Завтра +24°C
+24°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,11
17. 06. 2017

США уточнили данные о столкновении эсминца с судном

 
Седьмой флот ВМС США уточнил информацию о столкновении американского эсминцам Fitzgerald с торговым судном у берегов Японии. Об этом говорится в Twitter американского флота.
 
По его данным, столкновение произошло с судном под флагом Филиппин. В результате инцидента американский военный корабль получил пробоины. В настоящий момент он двигается в сторону порта японского города Йокосука.
 
Пока информации о пострадавших нет. Ведется работа по подготовке к эвакуации команды эсминца совместно с Береговой охраной Японии.

Украина отремонтировала учебный катер к годовщине ВМС
 
Напомним, ранее эсминец США столкнулся с торговым судном у берегов Японии.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.