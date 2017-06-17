США уточнили данные о столкновении эсминца с судном

Седьмой флот ВМС США уточнил информацию о столкновении американского эсминцам Fitzgerald с торговым судном у берегов Японии. Об этом говорится в Twitter американского флота.

По его данным, столкновение произошло с судном под флагом Филиппин. В результате инцидента американский военный корабль получил пробоины. В настоящий момент он двигается в сторону порта японского города Йокосука.

Пока информации о пострадавших нет. Ведется работа по подготовке к эвакуации команды эсминца совместно с Береговой охраной Японии.



Украина отремонтировала учебный катер к годовщине ВМС

Напомним, ранее эсминец США столкнулся с торговым судном у берегов Японии.

Источник: korrespondent.net