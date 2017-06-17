Американцы предупредили об угрозе терактов в Таджикистане

В Таджикистане выросла вероятность совершения террористической атаки, в том числе против американских интересов. Об этом говорится в сообщении на сайте посольство США в Таджикистане.

"Хотя за последнее время не было никаких атак в Таджикистане со стороны террористических группировок, угроза остается, а опасность подобной атаки могла возрасти за последние 6-12 месяцев", – говорится в сообщении.

По данным американским дипломатов, сразу несколько террористических организаций могут планировать атаки на территории Таджикистана, в том числе против американских интересов и посольства США.

В связи с этим посольство просит своих граждан не приближаться к границе с Афганистаном и избегать мест массового скопления людей.



Новый посол США обратилась к украинцам

Напомним, в ночь на 8 июня в Киеве на улице Сикорского прогремел взрыв возле посольства США. При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство.

Источник: korrespondent.net