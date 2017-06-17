ЧП с эсминцем США: пропали семь человек

С семью членами экипажа не удается установить связь, еще один человек пострадал в результате столкновения американского эсминца и филиппинского контейнеровоза в 20 километрах от берега японской префектуры Сидзуока, сообщила телекомпания NHK.







Россия вывела боевой корабль из Средиземного моря

Напомним, ранее эсминец США столкнулся с торговым судном у берегов Японии. Сообщалось, что в результате инцидента американский военный корабль получил пробоины. В настоящий момент он двигается в сторону порта японского города Йокосука.

Источник: korrespondent.net