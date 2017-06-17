Власти Кубы назвал "враждебной" риторику Трампа

Власти Кубы отреагировали на решение президента США Дональда Трампа отменить шаги администрации Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой, передает Associated Press.

"Смягчение ограничений на поездки и торговлю со стороны предыдущей администрации не помогают кубинскому народу, они только обогащают кубинский режим", – комментировал Трамп свое решение.

Куба назвала заявление Трампа "враждебной риторикой", а также заявила, что хочет продолжать уважительный диалог с США.





Россия хочет вернуть военную базу на Кубе "Последние два года показали, что две страны могут взаимодействовать и сосуществовать цивилизованно", – говорится в заявлении.

Напомним, Трамп заявил, что отменяет политику своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой.

Источник: korrespondent.net