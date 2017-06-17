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17. 06. 2017

Саудовская Аравия готовит список претензий к Катару

В Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии заявили, что готовят список претензий к Катару, передает Reuters.

"Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр заявил в пятницу, что список претензий к Катару в данный момент составляется и вскоре будет представлен", –говорится в сообщении.

Отмечается, что Катар должен выполнить требование прекратить поддержку "экстремизма и терроризма", которые предъявляются всем миром, а не только странами Персидского залива.

Адель ибн Ахмед аль-Джубейр уточнил, что пункты списка можно назвать даже не претензиями, а "жалобами, которые необходимо решить Катару". Он добавил также, что над ними работают, совместно с Саудовской Аравией, Бахрейн, Эмираты и Египет.

Турция собирается разместить в Катаре войска

Как сообщал Корреспондент.net, крупнейшие арабские державы объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и вмешательстве во внутренние дела соседних государств.

Источник: korrespondent.net
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