Путин назвал геополитическую ошибку США

Россия симпатизирует Трампу – Путин

"Я думаю, что не все заключается в идеологических мотивах, здесь больше геополитического соперничества. На сегодняшний день, я полагаю, ошибка наших партнеров в США в том, что они все еще видят в России угрозу, как будто это их главный геополитический враг. У нас есть много областей, в которых совместная работа без сомнения принесла бы позитивные результаты и России, и США, и всему миру", – заявил Путин.