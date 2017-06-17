Путин назвал геополитическую ошибку США

США допускают ошибку, воспринимая Россию в качестве угрозы и геополитического врага. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.
"Я думаю, что не все заключается в идеологических мотивах, здесь больше геополитического соперничества. На сегодняшний день, я полагаю, ошибка наших партнеров в США в том, что они все еще видят в России угрозу, как будто это их главный геополитический враг. У нас есть много областей, в которых совместная работа без сомнения принесла бы позитивные результаты и России, и США, и всему миру", – заявил Путин.
Россия симпатизирует Трампу – Путин
Напомним, ранее Путин заявил, что философия политики США на Украине состоит в том, чтобы не допустить сближения с Москвой, так как в этом видится угроза роста могущества РФ.
Источник: korrespondent.net