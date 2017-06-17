Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июня 2017, суббота, 05:59
+24°C
Завтра +24°C
+24°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,11
17. 06. 2017

В Лондоне родственники погорельцев устроили акцию протеста

Пострадавшие от пожара в многоэтажке Лондона и их родственники вышли в пятницу, 16 июня, на акцию протеста перед зданием районной управы в Кенсингтоне.

Люди требовали у местных властей помощи в устранении последствий пожара, расследовании его причин, а также немедленного выделения финансирования на помощь пострадавшим. Несмотря на присутствие полицейских, активистам удалось ворваться в здание управы.

Напомним, сильный пожар в жилом доме Grenfell Tower вспыхнул в ночь на 14 июня. В здании 120 квартир, оно почти полностью выгорело изнутри.

При пожаре в Лондоне пропали 65 человек – СМИ

Пропавшими без вести числятся 70 человек. Предположительно, все они погибли. Ранее власти сообщили о 30 жертвах. В больницах остаются 24 человека, 12 из них в тяжелом состоянии. 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.