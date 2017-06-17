В Лондоне родственники погорельцев устроили акцию протеста

Пострадавшие от пожара в многоэтажке Лондона и их родственники вышли в пятницу, 16 июня, на акцию протеста перед зданием районной управы в Кенсингтоне.

Люди требовали у местных властей помощи в устранении последствий пожара, расследовании его причин, а также немедленного выделения финансирования на помощь пострадавшим. Несмотря на присутствие полицейских, активистам удалось ворваться в здание управы.

Напомним, сильный пожар в жилом доме Grenfell Tower вспыхнул в ночь на 14 июня. В здании 120 квартир, оно почти полностью выгорело изнутри.



При пожаре в Лондоне пропали 65 человек – СМИ

Пропавшими без вести числятся 70 человек. Предположительно, все они погибли. Ранее власти сообщили о 30 жертвах. В больницах остаются 24 человека, 12 из них в тяжелом состоянии.

Источник: korrespondent.net