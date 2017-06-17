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17. 06. 2017

Премьер Черногории заявил, что инцидент с Трампом прославил страну

Премьер-министр Черногории Душко Маркович благодарен президенту США Дональду Трампу за инцидент на саммите НАТО в Брюсселе, когда американский лидер резко отодвинул его в сторону, поскольку этот эпизод принес стране известность. Об этом Маркович заявил в интервью изданию Politico.

"Я должен сказать, что я очень благодарен за этот инцидент, в котором я, так сказать, принял участие. Потому что он принес нам известность. Это он сделал Черногорию такой известной", – сказал премьер Черногории.

Напомним, в конце мая во время торжеств в честь открытия новой штаб-квартиры Североатлантического альянса президент США Дональд Трамп оттеснил в сторону премьера Черногории Душко Марковича, чтобы оказаться впереди других лидеров стран и стать рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.



Премьер Черногории не обиделся на оттолкнувшего его Трампа

Видеозапись произошедшего вызвала недоумение у многих пользователей интернета.

Источник: korrespondent.net
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