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17. 06. 2017

ЧП с американским эсминцем: пострадали три человека

 
Число пострадавших, экстренно эвакуированных со столкнувшегося у берегов Японии с контейнеровозом американского эсминца Fitzgerald, увеличилось до трех, сообщили ВМС США.
 
"Помимо капитана Бенсона еще двум морякам с (эсминца) Fitzgerald потребовалась экстренная эвакуация в госпиталь ВМС США Йокосука", – сообщил 7-ой флот ВМС США в своем микроблоге в Twitter. 
 
Отмечается, что пострадавшие получили рваные раны и ушибы.
 
Ранее ВМС сообщали об эвакуации двух членов экипажа, в том числе капитана.

США уточнили данные о столкновении эсминца с судном
 
Напомним, в ночь на 17 июня американский эсминец Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Инцидент произошел к юго-западу от японского города Йокосука.

Источник: korrespondent.net
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