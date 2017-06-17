ЧП с американским эсминцем: пострадали три человека

Число пострадавших, экстренно эвакуированных со столкнувшегося у берегов Японии с контейнеровозом американского эсминца Fitzgerald, увеличилось до трех, сообщили ВМС США.

"Помимо капитана Бенсона еще двум морякам с (эсминца) Fitzgerald потребовалась экстренная эвакуация в госпиталь ВМС США Йокосука", – сообщил 7-ой флот ВМС США в своем микроблоге в Twitter.

Отмечается, что пострадавшие получили рваные раны и ушибы.

Ранее ВМС сообщали об эвакуации двух членов экипажа, в том числе капитана.



США уточнили данные о столкновении эсминца с судном

Напомним, в ночь на 17 июня американский эсминец Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Инцидент произошел к юго-западу от японского города Йокосука.

Источник: korrespondent.net