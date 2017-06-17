Итоги 16.06: Решение США по Кубе, авария эсминца

Трамп отменил решение Обамы по нормализации отношений с Кубой

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет политику своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой.

"Я отменяю полностью одностороннюю сделку прежней администрации с Кубой. Эта ужасная сделка сеет насилие и нестабильность в регионе, и они (администрация Обамы – ред.) не получили ничего взамен", – сказал Трамп.

По его словам, США готовы начать переговоры по новому соглашению.

NASA показало марсианского робота в действии

Специалисты NASA выложили ролик с демонстрацией, как может ходить по труднопроходимой местности робот-гуманоид Valkyrie, спроектированный Космическим центром имени Линдона Джонсона.

Разработчики планируют отправить гуманоида на Марс, чтобы он там помогал людям колонизировать красную планету.

По делу Вороненкова СБУ задержала члена Правого сектора

В Павлограде Днепропетровской области у активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко провели обыски, а потом его задержали. Обыски были связаны с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Тарасенко арестовали на два месяца без права внесения залога.

Эсминец США столкнулся с торговым судном близ Японии

Американский эсминец Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом в 20 километрах от берега японской префектуры Сидзуока. В результате инцидента американский военный корабль получил пробоины, пропали семь человек.

Фигуранта "газового дела" Онищенко арестовали на два месяца

Обвиняемого по "газовому делу" нардепа Александра Онищенко Валерия Постного арестовали на два месяца с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога.

Во время заседания суд отказал народному депутату Надежде Савченко в просьбе взять Постного на поруки. Прокуроры требовали для Постного залог в 50 миллионов гривен.

В России заявили, что убили главаря ИГИЛ

Лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади погиб в Сирии при российском авиаударе, заявили в Минобороны России. Информация о смерти аль-Багдади при ударе 28 мая в предместье "столицы" ИГИЛ Ракки, еще проверяется.

ВКонтакте объявила о закрытии офиса в Киеве

Социальная сеть ВКонтакте закрыла свой офис в Киеве из-за санкций, сообщил Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря офиса компании в Украине Влада Леготкина.

"Юридическое лицо в Украине под санкциями, поэтому офис закрыт", – сказал он.

Источник: korrespondent.net