Обострение в АТО: 67 обстрелов, один погибший

Пресс-центр штаба АТО сообщает о ситуации за прошедшие сутки, 16 июня. В результате боевых действий один украинский воин погиб. Еще трое защитников получили ранения.

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО снова остается сложной, с признаками относительного обострения на отдельных участках линии соприкосновения", - сказано в сообщении штаба. За прошедшие сутки 67 раз нарушались условия прекращения огня. Больше всего обстрелов пришлось на сумерки. А почти треть этих обстрелов характеризуется использованием боевиками артиллерийского вооружения, которое запрещено минским соглашением.

На Приморском направлении из минометов калибра 120 мм обстреливали оборонительные укрепления ВС Украины вблизи Богдановки. Из 82-мм минометов били неподалеку Красногоровки. Кроме того, в течение дня захватчики неоднократно вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров по опорным пунктам ВС Украины, которые расположены в районе Широкино, Водяного, Павлополя, Чермалыкп, Талаковки и Новотроицкого. Всего на этой части фронта был зафиксирован 21 обстрел.

На донецком направлении - 17 обстрелов. Не прекращаются обстрелы позиций сил АТО в пригороде Авдеевки.

"Там вчера, днем и ночью, оккупанты вели плотный огонь по украинским защитникам из танков, минометов различных калибров и менее мощных огневых средств. Также с наступлением сумерек оккупанты интенсивно обстреливали из минометов, в том числе и запрещенных, наши оборонительные укрепления в районе Верхнеторецкого, Новгородского, Луганского и западнее Троицкого", - говорится в сводке.

Кроме того, еще днем из гранатометов различных модификаций велся огонь в районе Песков. А неподалеку опытно вечером "работал" вражеский снайпер.

На луганском направлении зафиксировано 29 обстрелов. Особенно этот показатель вырос с приходом ночи. В частности, ситуация несколько обострилась вновь в районе Бахмутской трассы, где активно обстреливали из минометов, вооружения танков, гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты вблизи Новотошковского и Крымского. Несколько раз из минометов, БМП и пехотного вооружения противник также открывал огонь по бойцам сил АТО, которые держат оборону возле Новоалександровки. Кроме того, активно применяли оружие, в основном стрелковое и гранатометы, неподалеку Станицы Луганской, Донца, Троицкого, Новозвановки и Желтого.

Напомним, 15 июня в зоне АТО было 50 обстрелов, погиб один боец.

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Источник: korrespondent.net