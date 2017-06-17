В Вануату скоропостижно скончался президент

Президент Вануату Балдвин Лонсдейл умер в Порт-Виле после внезапного сердечного приступа. Об этом сообщает Radio New Zealand.

Вечером 16 июня Лонсдейл был доставлен в центральную столичную больницу, где скончался поздно ночью.

В 2014 году он был избран восьмым президентом островного государства.

Лонсдейл также был священником англиканской церкви, после чего занимал пост генерального секретаря провинции Торба.

Напомним, ранее сообщалось, что умер инициатор объединения Германии Гельмут Коль.

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Источник: korrespondent.net