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17. 06. 2017

В России самолет Росгвардии сбил лося

Во время захода на посадку самолет Росгвардии в аэропорту Ермолино Калужской области сбил лося.

Инцидент произошел ночью во время учебно-тренировочного полета Ан-26. Происшествие подтвердили сотрудники аэропорта и очевидцы.

В результате стокновения никто из людей не пострадал, но животное спасти не удалось. Самолет также получил серьезные повреждения.   

Лось мог оказаться на территории аэропорта из-за ненадлежащей работы строителей - в ограждении было убрано две бетонные плиты, которые ничем не заменили.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве раненый лось переплыл Днепр.

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Источник: korrespondent.net
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