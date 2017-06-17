На Донетчине полиция усиливает патрулирование

В Донецкой области полиция усиливает режим патрулирования. Об этом сообщает управление Нацполиции в области.

Во время выпускных вечеров и празднования годовщины освобождения Мариуполя от сепаратистов на улицы выйдут на 1500 полицейских больше.

В Мариуполе завтра патрулировать будут полицейские вместе с военными Национальной гвардии. На улице выедут также автопатрули.

В тех населенных пунктах, где будут выпускные, полиция намерена не допустить правонарушений при участии несовершеннолетних.

Дополнительные силы реагирования направили в Святогорск и Лиманское, где открываются 14 детских лагерей.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе СБУ ввела ограничения из-за обстрелов.

Поселок под Мариуполем обстреляли из артиллерии

Источник: korrespondent.net