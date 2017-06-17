У покушавшегося на конгрессмена нашли список жертв

У открывшего огонь по конгрессмену Стиву Скелизу, нашли список с именами других политиков. Об этом сообщает Fox News.

Написанный от руки список нашел в фургоне сотрудник ФБР. В нем значатся имена конгрессменов, связанных с Кокусом свободы - группой республиканцев, которая отказывается идти в ногу со спикером палаты представителей Полом Райаном и президентом Дональдом Трампом.

Напомним, 14 июня на бейсбольном поле в Вирджинии возникла стрельба, в результате которой был ранен конгрессмен, представляющий 1-й округ Луизианы. Ему сделали уже вторую операцию, он в критическом состоянии.

Стрельба в Сан-Франциско: погибли двое - СМИ

Источник: korrespondent.net