Тереза Мэй сбежала со встречи с погорельцами

Погорельцы пытались пообщаться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Возмущенные люди требовали тщательного расследования причин пожара.

Мэй была вынуждена в спешке покинуть встречу под охраной полиции, так как ране Мэй посетила место пожара, однако отказалась от общения с выжившими.

Напомним, ранее в Лондоне родственники погорельцев устроили акцию протеста.

Пропавшими без вести числятся 70 человек. Предположительно, все они погибли. Ранее власти сообщили о 30 жертвах. В больницах остаются 24 человека, 12 из них в тяжелом состоянии.

Источник: korrespondent.net