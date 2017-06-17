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17. 06. 2017

Тереза Мэй сбежала со встречи с погорельцами

Погорельцы пытались пообщаться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Возмущенные люди требовали тщательного расследования причин пожара.

Мэй была вынуждена в спешке покинуть встречу под охраной полиции, так как ране Мэй посетила место пожара, однако отказалась от общения с выжившими. 

Напомним, ранее в Лондоне родственники погорельцев устроили акцию протеста.

Пропавшими без вести числятся 70 человек. Предположительно, все они погибли. Ранее власти сообщили о 30 жертвах. В больницах остаются 24 человека, 12 из них в тяжелом состоянии. 

Источник: korrespondent.net
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