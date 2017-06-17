Безвизом воспользовались 13 тысяч украинцев

Безвизовым режимом со странами ЕС по состоянию на утро 17 июня воспользовались уже почти 13 тыс. украинских граждан. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В целом со времени введения безвиза границу пересекли свыше 365 тыс. украинцев, из них почти 74 тыс. использовали биометрические паспорта.

12875 украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима, пересекая границу только с биометрическим паспортом.

При этом 29% граждан воспользовались авиационным транспортом.

16 июня в течение суток границу со странами ЕС пересекли более 4 тыс. украинцев. За время действия безвиза в пересечении границы было отказано лишь 17 украинским гражданам.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев призвал не пользоваться безвизом для работы.

Власти уточнили число граждан, отбывших в ЕС без виз

Источник: korrespondent.net