Безвизом воспользовались 13 тысяч украинцев

Безвизовым режимом со странами ЕС по состоянию на утро 17 июня воспользовались уже почти 13 тыс. украинских граждан. Об этом сообщает Госпогранслужба.
В целом со времени введения безвиза границу пересекли свыше 365 тыс. украинцев, из них почти 74 тыс. использовали биометрические паспорта.
12875 украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима, пересекая границу только с биометрическим паспортом.
При этом 29% граждан воспользовались авиационным транспортом.
16 июня в течение суток границу со странами ЕС пересекли более 4 тыс. украинцев. За время действия безвиза в пересечении границы было отказано лишь 17 украинским гражданам.
Напомним, ранее сообщалось, что Киев призвал не пользоваться безвизом для работы.
Власти уточнили число граждан, отбывших в ЕС без виз
Источник: korrespondent.net