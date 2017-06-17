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17. 06. 2017

Порошенко отменил закон Савченко

Скандальный закон нардепа Надежды Савченко отменен по решению президента Порошенко. Он подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения", сообщает пресс-служба президента.

Закон вносит изменения в часть 5 статьи 72 "Правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения" Уголовного кодекса Украины, согласно которым предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части 1 этой статьи. Рада приняла закон 18 мая, чем фактически, отменила скандальный "закон Савченко". 

Принятие этого закона направлено на улучшение состояния обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, ранее Савченко просила президента ветировать отмену ее закона. 

Депутаты отменили "закон Савченко"

Источник: korrespondent.net
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