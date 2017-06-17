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17. 06. 2017

Литва покажет "план Маршалла" для Украины в ноябре

Долгосрочный план помощи Украине ("План Маршалла для Украины") будет представлен на саммите Восточного партнерства в ноябре. Об этом заявил в интервью Сегодня экс-премьер-министр Литвы и нынешний депутат Сейма Андрюс Кубилюс, который является одним из авторов документа. 

По словам Кубилюса, "План Маршалла для Украины" был утвержден Сеймом Литвы, также его поддержали в Конгрессе Европейской народной партии (ЕНП) и позитивно оценили в Государственном департаменте и Конгрессе США.

"И вот сейчас мы двигаемся дальше, планируем до конца июня поехать в Берлин и Брюссель. Также есть целый ряд конференций, скажем, в Лондоне в начале июля. И, наконец, мы представим "План Маршалла для Украины" на саммите Восточного партнерства в ноябре, где, надеемся, упоминание об этом документе появится в итоговой декларации саммита", – сказал Кубилюс. 

Депутат литовского Сейма подчеркнул, что ведется работа над тем, чтобы "План Маршалла для Украины" был не только декларацией, но и  основывался на реальных финансовых ресурсах. 

"И здесь мы видим возможность использовать ресурсы EU External Investment Plan (Европейский внешний инвестиционный план), по которому Еврокомиссия предусматривает до €88 млрд до 2020 года. Эти деньги, как говорится в этом плане, направлены в основном на Африку. Но достаточно большая часть может пойти и на другие страны. Уже есть инициатива немецкого правительства, правительства Ангелы Меркель, которое утвердило как свою инициативу так называемый "План Маршалла для Африки", – сказал экс-премьер Литвы.

По его словам, важно, чтобы подобный инструмент был и для стран Восточного партнерства, в первую очередь – для Украины. 

Как отметил Кубилюс, помощь для Украины должна пойти не в бюджет страны, а на конкретные проекты, как это было в оригинальном "плане Маршалла". 

План Мáршалла - программа помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году американским госсекретарем Джорджем К. Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года.

Напомним, ранее в ЕС заявили, что ассоциация с Украиной заработает 1 сентября.

СМИ: Совет Евросоюза одобрит ассоциацию до 12 июля

Источник: korrespondent.net
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