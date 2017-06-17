Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июня 2017, суббота, 16:47
+24°C
Завтра +24°C
+24°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,11
17. 06. 2017

Советник Трампа: США будут давить на Россию

Экс-мэр Нью-Йорка и неформальный советник американского президента Рудольф Джулиани заявил, что освобождение Украины от российской оккупации является одним из важных приоритетов для США. Об этом он заявил в интервью Новому времени.

"Украина, свободная от российской оккупации, - один из важных интересов США, и Трамп будет настаивать на этом интересе и достигать его", - заявил Джулиани.

По его словам, впечатление о мягкости по отношению к России может сложиться из некоторых комментариев Трампа в ходе предвыборной кампании. Однако, подчеркнул Джулиани, Трамп, став президентом, более глубоко вникает в суть международных отношений. В качестве примера он привел Сирию, которая очевидно является союзником России.

"Трамп приказал бомбить сирийскую военную базу, и понятно, что в своих действиях интересы США он ставит гораздо выше интересов России", - сказал Джулиани.

Напомним, ранее Трамп заявил, что никто так и не доказал его связи с Россией.

Путин назвал геополитическую ошибку США

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.