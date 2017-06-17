В Египте за убийство казнят 30 человек

Уголовный суд Каира приговорил 30 подозреваемых в причастности к убийству генерального прокурора страны в 2015 году к смертной казни. Об этом сообщает Reuters.

Всего по делу о гибели генпрокурора фигурируют 67 человек.

"Уголовный суд Каира в субботу рекомендовал смертную казнь для 30 человек, осужденных за причастность к покушению в 2015 году на генерального прокурора Египта, самого высокопоставленного чиновника,из погибших от рук боевиков за последние годы", - сказано в сообщении.

Смертный приговор должен подтвердить муфтий.

В тот же день суд должен вынести вердикт по делам других обвиняемых.

Генеральный прокурор Египта Хишам Баракат погиб 29 июня 2015 года в Каире, когда его машину взорвали в центре города. Он умер в госпитале от ранений.

Ответственность за убийство Бараката взяла на себя группа "Народное сопротивление Гизы", намеревавшаяся отомстить за смертные приговоры членам организации "Братья-мусульмане".

Напомним, ранее сообщалось, что суд оправдал экс-президента Египта Мубарака.

В Египте нападение на христиан: десятки убитых

Источник: korrespondent.net