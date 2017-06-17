Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июня 2017, суббота, 16:46
+24°C
Завтра +24°C
+24°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,11
17. 06. 2017

В Египте за убийство казнят 30 человек

Уголовный суд Каира приговорил 30 подозреваемых в причастности к убийству генерального прокурора страны в 2015 году к смертной казни. Об этом сообщает Reuters. 

Всего по делу о гибели генпрокурора фигурируют 67 человек.

"Уголовный суд Каира в субботу рекомендовал смертную казнь для 30 человек, осужденных за причастность к покушению в 2015 году на генерального прокурора Египта, самого высокопоставленного чиновника,из погибших от рук боевиков за последние годы", - сказано в сообщении.

Смертный приговор должен подтвердить муфтий. 

В тот же день суд должен вынести вердикт по делам других обвиняемых. 

Генеральный прокурор Египта Хишам Баракат погиб 29 июня 2015 года в Каире, когда его машину взорвали в центре города. Он умер в госпитале от ранений.

Ответственность за убийство Бараката взяла на себя группа "Народное сопротивление Гизы", намеревавшаяся отомстить за смертные приговоры членам организации "Братья-мусульмане".

Напомним, ранее сообщалось, что суд оправдал экс-президента Египта Мубарака.

В Египте нападение на христиан: десятки убитых

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.