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17. 06. 2017

СБУ запретила пользоваться сервисами России при регистрации доменов

СБУ просит не использовать российские почтовые сервисы при регистрации и управлении доменными именами.
 
Об этом говорится в письме Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ в адрес Интернет Ассоциации Украины от 13 июня.
 
Там указано, что в ходе осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности государства, этим департаментом выявлены нарушения требований действующего законодательства со стороны владельцев доменных имен в зоне "*ua", "*укр" в т. ч. "gov.ua".
 
"В частности, для управления доменными именами используются почтовые сервисы российских компаний "Яндекс" и "Mail.ru", в отношении которых введены специальные ограничения согласно указу президента от 15.05.2017 №133 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.
 
В СБУ с целью недопущения нанесения ущерба информационной безопасности Украины, просят провести разъяснительную работу с регистраторами доменных имен об ограничении использования российских почтовых сервисов при регистрации и управлении доменными именами.
 
Как известно, 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".
 

Источник: korrespondent.net
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