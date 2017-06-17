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17. 06. 2017

Кабмин инициировал конкурс стартапов

 
Кабинет министров при поддержке USAID и UKAID инициировал конкурс стартапов Open Data Challenge, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
 
Гройсман отметил, что за год Украина значительно повысила свои позиции в международных рейтингах открытости данных, таких как Open Data Barometer (+18 позиций) и Open Data Index (+24 позиции).
 
"Государство открывает данные не только для повышения прозрачности и борьбы с коррупцией, но и для стимулирования развития коммерческих и общественных проектов на базе открытых данных, которые имеют огромные перспективы (например, сегодня Direct Open Data Market Size EU оценивается на уровне 60 млрд евро)" , - написал он.
 
 
"Именно с этой целью правительство Украины при поддержке USAID Ukraine и UKAid инициировал конкурс стартапов на базе открытых данных Open Data Challenge - идеатоны в городах Украины. Призовой фонд первого цикла – 1,5 млн гривен", - заявил премьер.
 
Напомним, украинская компания Polyteda Cloud стала одним из победителей программы исследований и инноваций Еврокомиссии Horizon 2020 SME Instrument.
 
Стартап, разрабатывающий программное обеспечение для проверки интегральных микросхем перед их производством, получит от Еврокомиссии €1 220 888 на двухлетний проект. 

Источник: korrespondent.net
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