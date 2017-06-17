Черное море изменило цвет - NASA

Ученые из NASA получили новые космические снимки, сделанные спутником Aqua Satellite с помощью спектрографа Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, на которых можно увидеть Черное море необычного цвета, сообщает Daily Mail.

"Aqua Satellite NASA получил потрясающий образ Черного моря из космоса, на котором видно, как бирюзовые разводы доминируют, среди, как правило, темно-синей воды", - говорится в сообщении.

На снимках видно, что Черное море, самое темное море в мире, изменило свой цвет. В некоторых местах вместо темно-синего специалисты увидели бирюзовый - гуще всего такие светлые пятна у берегов Румынии, Болгарии и Украины.

По мнению ученых, это связано с мощным морским течением, которое принесло в Черное море огромное количество фитопланктона, а именно - одноклеточных планктонных водорослей кокколитофоридов. Эти микроорганизмы и стали причиной изменения цвета воды.

Напомним, в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины сообщили, что Киев обратил внимание государств – членов Международной морской организации (ІМО) на провокативные действия России в северной части Черного моря, угрожающие безопасности судоходства.

Источник: korrespondent.net