В Берлине левые устроили ночь сгоревших машин

Вчера ночью в Берлине вспыхнули массовые беспорядки. На улице Ригер толпа в масках жгла автомобили, разбивала витрины и раскурочила мостовую, сообщает Die Welt.

Прибывшая на место происшествия полиция вступила в стычки с радикалами.

"Они начали швырять бутылки, камни и петарды. Одна сотрудница полиции получил ранения", - зявил представитель полиции Берлина.

Чтобы остановить вакханалию, на место ЧП прибыли значительные силы правохранителей с собаками. А на крыши домов забрались снайперы. Над районом кружил вертолет для поиска злоумышленников.

Полиция задержала всего одного человека, остальные сбежали.

На улице Ригер годами устраивают беспорядки леворадикалы, которые заняли в этом районе несколько домов. Они регулярно устраивают бунты, сжигают автомобили и угрожают жителям. Всего три недели назад здесь произошли очередные столкновения с полицией.

Напомним, что полиция Германии отпустила 17-летнего беженца из Сирии, который ранее был задержан по подозрению в подготовке теракта в Берлине. Нидаль А. был освобожден по решению прокуратуры города Потсдама.

В Федеральном ведомстве по охране конституции Германии предупредили, что страна остается одной из целей для террористов из "Исламского государства".