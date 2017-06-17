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17. 06. 2017

В Берлине левые устроили ночь сгоревших машин

 
Вчера ночью в Берлине вспыхнули массовые беспорядки. На улице Ригер толпа в масках жгла автомобили, разбивала витрины и раскурочила мостовую, сообщает Die Welt.
 
Прибывшая на место происшествия полиция вступила в стычки с радикалами.
 
"Они начали швырять бутылки, камни и петарды. Одна сотрудница полиции получил ранения", - зявил представитель полиции Берлина. 
 
Чтобы остановить вакханалию, на место ЧП прибыли значительные силы правохранителей с собаками. А на крыши домов забрались снайперы. Над районом кружил вертолет для поиска злоумышленников.
 
 
Полиция задержала всего одного человека, остальные сбежали.
 
На улице Ригер годами устраивают беспорядки леворадикалы, которые заняли в этом районе несколько домов. Они регулярно устраивают бунты, сжигают автомобили и угрожают жителям. Всего три недели назад здесь произошли очередные столкновения с полицией.
 
Напомним, что полиция Германии отпустила 17-летнего беженца из Сирии, который ранее был задержан по подозрению в подготовке теракта в Берлине. Нидаль А. был освобожден по решению прокуратуры города Потсдама.
 
В Федеральном ведомстве по охране конституции Германии предупредили, что страна остается одной из целей для террористов из "Исламского государства".
 
 

Источник: korrespondent.net
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