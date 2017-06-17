В Берлине левые устроили ночь сгоревших машин

Вчера ночью в Берлине вспыхнули массовые беспорядки. На улице Ригер толпа в масках жгла автомобили, разбивала витрины и раскурочила мостовую, сообщает Die Welt.
Прибывшая на место происшествия полиция вступила в стычки с радикалами.
"Они начали швырять бутылки, камни и петарды. Одна сотрудница полиции получил ранения", - зявил представитель полиции Берлина.
Чтобы остановить вакханалию, на место ЧП прибыли значительные силы правохранителей с собаками. А на крыши домов забрались снайперы. Над районом кружил вертолет для поиска злоумышленников.
Полиция задержала всего одного человека, остальные сбежали.
На улице Ригер годами устраивают беспорядки леворадикалы, которые заняли в этом районе несколько домов. Они регулярно устраивают бунты, сжигают автомобили и угрожают жителям. Всего три недели назад здесь произошли очередные столкновения с полицией.
Напомним, что полиция Германии отпустила 17-летнего беженца из Сирии, который ранее был задержан по подозрению в подготовке теракта в Берлине. Нидаль А. был освобожден по решению прокуратуры города Потсдама.
В Федеральном ведомстве по охране конституции Германии предупредили, что страна остается одной из целей для террористов из "Исламского государства".
Источник: korrespondent.net