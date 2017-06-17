Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июня 2017, суббота, 19:47
+25°C
Завтра +25°C
+25°C
Завтра +25°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,11
17. 06. 2017

В Лондоне протестуют против Терезы Мэй

Более тысячи людей собрались под стенами резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг Стрит с требованием отставки Терезы Мэй, сообщает The Guardian.

Протестующие считают, что премьер неадекватно отреагировала на события вокруг трагического пожара в Grenfell Tower. Многие из присутствующих очень обозлены.

Descriptions of May won't please her new advisors. Lizard-like, sour, soulless, unfeeling and of course cowardly used by protestors. pic.twitter.com/Oy29Weyf0g

— Mark Townsend (@TownsendMark) 17 июня 2017 г.

"Почти единодушно протестующие считают, что Мэй должна немедленно уйти в отставку, слово "трус" чаще всего используют относительно Терезы Мэй", - сообщает корреспондент издания, находящийся на месте протеста.

Пока на улице продолжается протест, Тереза ​​Мэй проводит встречу в своей резиденции с волонтерами, родными жертв и жителями Grenfell Tower.
 
 
Отметим, Мэй резко критиковали за то, что она в течение трех дней избегала личной встречи с пострадавшими в результате пожара. В пятницу Мэй таки увиделась с людьми, но встреча показалась неприятной для премьера: ее провожали криками "Позор".
 
Напомним, по данным издания The Sun во время пожара в лондонской многоэтажке Grenfell Tower пропали без вести не менее 65 человек. По последним данным, на третий день после пожара официально погибшими считаются 30 человек.

 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.