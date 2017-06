В Лондоне протестуют против Терезы Мэй

Более тысячи людей собрались под стенами резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг Стрит с требованием отставки Терезы Мэй, сообщает The Guardian.

Протестующие считают, что премьер неадекватно отреагировала на события вокруг трагического пожара в Grenfell Tower. Многие из присутствующих очень обозлены.

Descriptions of May won't please her new advisors. Lizard-like, sour, soulless, unfeeling and of course cowardly used by protestors. pic.twitter.com/Oy29Weyf0g