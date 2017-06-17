В Лондоне протестуют против Терезы Мэй

Более тысячи людей собрались под стенами резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг Стрит с требованием отставки Терезы Мэй, сообщает The Guardian.
Протестующие считают, что премьер неадекватно отреагировала на события вокруг трагического пожара в Grenfell Tower. Многие из присутствующих очень обозлены.
Descriptions of May won't please her new advisors. Lizard-like, sour, soulless, unfeeling and of course cowardly used by protestors. pic.twitter.com/Oy29Weyf0g— Mark Townsend (@TownsendMark) 17 июня 2017 г.
"Почти единодушно протестующие считают, что Мэй должна немедленно уйти в отставку, слово "трус" чаще всего используют относительно Терезы Мэй", - сообщает корреспондент издания, находящийся на месте протеста.
Источник: korrespondent.net