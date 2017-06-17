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17. 06. 2017

Арестован водитель киллера Вороненкова

 
Ярослав Тарасенко, арестованный на два месяца по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, по данным прокуратуры, привез киллера к месту убийства депутата, заявила журналистам после заседания в Голосеевском суде спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "112 Украина".
 
"Он подозревается в участии в организации убийства. Кроме того, он, согласно ходатайству, озвученному в суде, был водителем машины, которая привезла киллера на место происшествия. Он должен был также его забрать после совершения преступления", - заявила Максимец.
 
Однако, по мнению адвоката Тарасенко Романа Гайдая, доказательства прокуратуры в суде были недостаточными.
 
"При рассмотрении самого ходатайства доводов со стороны органа досудебного расследования, по нашему мнению, было недостаточно. Суд также не исследовал то, что и задержание было незаконно и доказательства, которые приводит прокурор, недостаточны и прямо ни на что не указывают", - заявил Гайдай.
 
Как сообщалось, в пятницу суд арестовал на два месяца задержанного по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова Ярослава Тарасенко.
 
 
Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в Киеве, он был со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Охранник ранен. Он смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.
 
Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.
 
Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.
Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.

Источник: korrespondent.net
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