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17. 06. 2017

Участникам ЛГБТ-марша в Киеве угрожают расправой

 
Накануне Марша равенства, который состоится в воскресенье, 18 июня, противники ЛГБТ угрожают физической расправой его участникам, сообщает Гей-альянс Украина.
 
Неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения, разместив на его главной странице картинку с изображением расправы над ЛГБТ-активистами.
 
 
"Проведение в Украине различных ЛГБТ-форумов, Маршей равенства, КиевПрайд и других мероприятий гомосексуалистов станет для вас трагической ошибкой. Никакая кажущаяся поддержка полиции вам не поможет. Для нас нет проблем найти каждого из вас. Вся необходимая информация о ваших организаторах и лидерах уже есть", - написано в сообщении.
 
По состоянию на 18:55 сайт upogau.org не открывается.
 
 
Напомним,в воскресенье, 18 июня, в Киеве состоится Марш равенства. Старт назначен на 10:00. Участники соберутся перед входом в Дом учителя на ул. Владимирской. Предварительно, участники пройдут до станции метро Площадь Льва Толстого. Ожидается, что участие в марше примут до 5 тысяч человек.
 

Источник: korrespondent.net
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