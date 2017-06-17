Участникам ЛГБТ-марша в Киеве угрожают расправой

Накануне Марша равенства, который состоится в воскресенье, 18 июня, противники ЛГБТ угрожают физической расправой его участникам, сообщает Гей-альянс Украина.

Неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения, разместив на его главной странице картинку с изображением расправы над ЛГБТ-активистами.

"Проведение в Украине различных ЛГБТ-форумов, Маршей равенства, КиевПрайд и других мероприятий гомосексуалистов станет для вас трагической ошибкой. Никакая кажущаяся поддержка полиции вам не поможет. Для нас нет проблем найти каждого из вас. Вся необходимая информация о ваших организаторах и лидерах уже есть", - написано в сообщении.

По состоянию на 18:55 сайт upogau.org не открывается. Напомним,в воскресенье, 18 июня, в Киеве состоится Марш равенства. Старт назначен на 10:00. Участники соберутся перед входом в Дом учителя на ул. Владимирской. Предварительно, участники пройдут до станции метро Площадь Льва Толстого. Ожидается, что участие в марше примут до 5 тысяч человек.

Источник: korrespondent.net