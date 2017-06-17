Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июня 2017, суббота, 21:20
+25°C
Завтра +25°C
+25°C
Завтра +25°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,11
17. 06. 2017

В Ровенской области снова стреляли из-за янтаря

 
В Ровенской области произошло столкновение между участниками незаконной добычи янтаря и полицейскими, в результате которого пострадали трое правоохранителей, повреждены два служебных авто, сообщили в полиции Ровенской области.
 
17 июня около 4:00 полицейские выявили факт незаконной добычи янтаря и изъяли две мотопомпы у старателей.
 
"Чтобы помешать документированию преступления и изъятию мотопомп более сотни неизвестных спилили деревья, которыми перекрыли движение 10 правоохранителям. Во время столкновения пострадали трое полицейских спецподразделения Черкасской области. Полицейские с телесными повреждениями в виде многочисленных ушибов, ссаден и травм головы госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции. 
 
 
Отмечается, что старатели имели при себе оружие, поскольку с их стороны неоднократно доносились звуки, похожие на выстрелы.
 
"Чтобы пресечь правонарушение, полицейские провели предупредительные выстрелы в воздух. Около 8:00 в Рокитновскую райбольницу обратились 22-летний житель с. Вежица и 28-летний житель Старого Села с огнестрельными ранениями ног дробью. По словам потерпевших, они получили ранения во время конфликта с правоохранительными органами", - отметили в полиции.
 
Досудебные расследования начаты по факту сопротивления работникам милиции, угроз и насилия в отношении работника правоохранительного органа, умышленного повреждения имущества работника правоохранительного органа и за нарушение правил охраны или использования недр.
 
Напомним, что ранее в Ровенской области правоохранители изъяли более 110 килограммов янтаря, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
 
На Ровенщине копатели января блокировали полицию
 
 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.