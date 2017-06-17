В Ровенской области снова стреляли из-за янтаря

В Ровенской области произошло столкновение между участниками незаконной добычи янтаря и полицейскими, в результате которого пострадали трое правоохранителей, повреждены два служебных авто, сообщили в полиции Ровенской области.

17 июня около 4:00 полицейские выявили факт незаконной добычи янтаря и изъяли две мотопомпы у старателей.

"Чтобы помешать документированию преступления и изъятию мотопомп более сотни неизвестных спилили деревья, которыми перекрыли движение 10 правоохранителям. Во время столкновения пострадали трое полицейских спецподразделения Черкасской области. Полицейские с телесными повреждениями в виде многочисленных ушибов, ссаден и травм головы госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции.

Отмечается, что старатели имели при себе оружие, поскольку с их стороны неоднократно доносились звуки, похожие на выстрелы.

"Чтобы пресечь правонарушение, полицейские провели предупредительные выстрелы в воздух. Около 8:00 в Рокитновскую райбольницу обратились 22-летний житель с. Вежица и 28-летний житель Старого Села с огнестрельными ранениями ног дробью. По словам потерпевших, они получили ранения во время конфликта с правоохранительными органами", - отметили в полиции. Досудебные расследования начаты по факту сопротивления работникам милиции, угроз и насилия в отношении работника правоохранительного органа, умышленного повреждения имущества работника правоохранительного органа и за нарушение правил охраны или использования недр. Напомним, что ранее в Ровенской области правоохранители изъяли более 110 килограммов янтаря, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. На Ровенщине копатели января блокировали полицию

Источник: korrespondent.net