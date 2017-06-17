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17. 06. 2017

Для 24% украинцев русский основной язык - опрос

 
50,5% населения Украины используют украинский язык в качестве основного языка повседневного общения, согласно данным большого соцопроса, проведенного ведущими социологическими центрами страны (КМИС, Рейтинг, СОЦИС, а также Центром имени Разумкова).
 
Результаты соцопроса приводят в своей статье для DT.UA народный депутат Игорь Грынив и польский политик Мирослав Чех.
 
Согласно результатам исследования, больше всего украинцев, говорящих преимущественно на украинском языке, проживает на западе (97,2%) и юго-западе (91,6%) страны.
 
При этом, русский язык в качестве основного языка повседневного общения используют 24% опрошенных. Столько же респондентов (24%) ответили, что говорят как на украинском, так и на русском языках.
 
Вместе с тем, количество граждан Украины, которые считают себя украинцами по национальности, на сегодня составляет 90,6% населения.
 
Согласно данным исследования, русскими по национальности считают себя лишь 6,3%.
 
Представителями других национальностей называют себя лишь 2,7% граждан.
 
При этом, чаще всего украинскую национальную идентичность декларируют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.
 
 
"Результаты опроса свидетельствуют, что вслед за значительным увеличением деклараций об украинской национальной идентичности, не произошло аналогичных изменений в языковой практике. Люди, с этой точки зрения, консервативны и не подвержены изменению общепринятой практики. Зато симптоматична ситуация в Киеве, где впервые людей, которые дома говорят исключительно на украинском языке, стало больше, чем тех, кто говорит исключительно на русском языке", - говорится в статье.
 
Социологический опрос был проведен четырьмя крупнейшими социологическими центрами Украины в марте нынешнего года. В нем приняли участие 14 тысяч респондентов, по 500 в каждой области, а в Киеве, Харьковской и Одесской областях - по 1000.
 
Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает введение языковых квот для печатных СМИ.
 
 

Источник: korrespondent.net
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