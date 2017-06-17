Хакеры попытаются вмешаться в выборы в Канаде - разведка

Канадская разведка уверена, что во время следующих парламентских выборов в Канаде различные группы хакеров попытаются повлиять на демократический процесс в стране.

"Следующие федеральные выборы в Канаде пройдут в 2019 году. Мы считаем, что многочисленные группы хакеров почти наверняка применят киберинструменты с целью влияния на демократический процесс в 2019-м ", - говорится в отчете разведки, передает Укринформ.

В то же время уровень угрозы внешнего кибернетического вмешательства в местные выборы в разведке расценивают как низкий.

"Мы оцениваем, что угрозы демократическому процессу во время канадских местных и провинциальных выборов скорее останутся на действующем низком уровне", - отмечается в документе.

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что российские хакеры в ходе президентских выборов в 2016 проникли в избирательную систему 39 американских штатов.

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Источник: korrespondent.net