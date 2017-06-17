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17. 06. 2017

В США открыли музей для твитов Дональда Трампа

 
В США открыли экспозицию твитов президента США Дональда Трампа. Задумка принадлежит команде сатирического шоу The Daily Show, сообщает издание The Hollywood Reporter.
 
Организаторы отмечают, что о Трампе можно сказать все, что угодно. Он может быть плохим президентом или геополитиком, но он чертовски хорош в Twitter. 
 
 
Библиотека состоит из 140 сообщений, которые распределены по категориям и разделам. Есть такие, где он пишет послания своим противникам и "проигравшим", есть раздел с пожеланиями Трампа.
 
Ранее писатель Стивен Кинг заявил, что Дональд Трамп забанил его в Твиттере.
 
"Трамп заблокировал меня, запретив читать его твиты. Может, мне нужно убить себя", - саркастично отметил в своем Twitter Кинг.

Источник: korrespondent.net
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