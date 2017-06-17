В США открыли музей для твитов Дональда Трампа

В США открыли экспозицию твитов президента США Дональда Трампа. Задумка принадлежит команде сатирического шоу The Daily Show, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Организаторы отмечают, что о Трампе можно сказать все, что угодно. Он может быть плохим президентом или геополитиком, но он чертовски хорош в Twitter.

Библиотека состоит из 140 сообщений, которые распределены по категориям и разделам. Есть такие, где он пишет послания своим противникам и "проигравшим", есть раздел с пожеланиями Трампа.

Ранее писатель Стивен Кинг заявил, что Дональд Трамп забанил его в Твиттере.

"Трамп заблокировал меня, запретив читать его твиты. Может, мне нужно убить себя", - саркастично отметил в своем Twitter Кинг.

Источник: korrespondent.net