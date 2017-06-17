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17. 06. 2017

Политик из ФРГ назвал Крым исконно русским

 
Немецкая правая партия Альтернатива для Германии на съезде в Карлсруэ осудила санкции против РФ, пишет Die Welt.
 
Напомним, Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций против России, который раскритиковала канцлер Германии Ангела Меркель.
 
"Санкции всегда ошибочны, политически неправильны. И они не вернут ни частицы Крыма. Крым – исконно российская территория, он не может вернуться в состав Украины", – заявил зампред партии и лидер ее избирательного списка Александр Гауланд.
 
Политик отметил, что после распада СССР Запад не сумел выстроить новый миропорядок с участием Москвы, и раскритиковал расширение НАТО на восток.
 
"Нам, немцам, всегда жилось хорошо, когда у нас были хорошие отношения с Россией", – подчеркнул он.
 
Напомним, в ФРГ 24 сентября состоятся выборы в бундестаг. Альтернатива для Германии рассчитывает набрать не менее 8-9% голосов и впервые в истории пройти в федеральный парламент.
 
Ранее кандидат в президенты Франции от партии Республиканцы Франсуа Фийон заявил, что Крым исторически является русским.
 
Член парламента Британии заявил, что Крым − историческая часть РФ

Источник: korrespondent.net
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