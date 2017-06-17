В зоне АТО продолжаются обстрелы, трое раненых

Пресс-центр штаба АТО сообщил в Facebook, что на 18.00 17 июня позиции украинских военных на Донбассе противник обстрелял 22 раза, трое военнослужащих ВСУ получили ранения.

По информации штаба, на приморском направлении незаконные вооруженные формирования, используя минометы калибра 120 мм, вели огонь по позициям сил АТО вблизи Гранитного и Чермалыка. Кроме того, в районе Павлополя, Славного и Гнутово боевики осуществляли обстрелы опорных пунктов ВСУ из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.

На донецком направлении ночью сепаратисты из 152-мм артиллерийских систем открывали огонь по оборонным укреплениям в районе Авдеевки и территории неподалеку Калинового. Позже из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов обстреливали подразделения сил АТО в районе Верхнеторецкого. Неподалеку Зайцево применялось вооружение БМП, а возле Каменки противник задействовал противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие различных калибров.

На луганском направлении из пехотного вооружения боевики открывали огонь невысокой плотности по опорным пунктам сил АТО вблизи Станицы Луганской, Новоалександровки и Катериновки.