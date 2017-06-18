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18. 06. 2017

Путин: Россия готова быть вместе с Европой

Президент России Владимир Путин заявил, что бывший канцлер Германии Гельмут Коль считал, что Россия и Европа должны быть вместе и Москва к этому готова, передает РИА Новости.

По словам Путина, Коль говорил: "Если мы хотим сохранить свою цивилизацию в этом бурном и быстро меняющемся мире с растущими центрами силы, причем силы не только военной, но и экономической, культурной, тогда, конечно, Европа и Россия должны быть вместе".

Российский лидер поддерживает такую позицию и считает, что дело за европейскими партнерами.

"Я с ним полностью согласен. Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы, нужно, чтобы были готовы наши партнеры, чтобы они избавились от фобий прошлого", − подчеркнул президент РФ.

Он напомнил, что Коль как раз призывал избавиться от этих фобий и смотреть в будущее.

К сожалению, не все пока реализуется из того, о чем мы мечтали, говорили, но я уверен абсолютно, что его (Гельмута Коля − ред.) анализ является правильным и на европейском, евразийском, можно сказать, континенте будут развиваться те позитивные процессы, без которых у нас ни у кого не будет будущего − ни у Европы, ни у России", − отметил глава российского государства.

Напомним, бывший канцлер Германии Гельмут Коль умер утром 16 июня на 88-м году жизни.

Как сообщал Корреспондент.net, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что отношения с РФ ухудшаются уже на протяжении 15 лет.

Источник: korrespondent.net
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