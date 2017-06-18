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18. 06. 2017

На юге Сирии объявлено двухдневное перемирие

 
Армия Сирии заявила о приостановке на 48 часов боевых действий против террористов в городе Дераа на юге страны, сообщает Sana.
 
Отмечается, что целью сирийской армии является поддержка усилий по примирению.
 
Правительство Сирии таким образом продолжает укреплять процесс местных перемирий в разных районах страны одновременно с действиями для искоренения терроризма.
 
В США приветствовали двухдневное прекращение огня на юге Сирии и призвали власти страны выполнять данное обещание на протяжении всего времени.
 
"Мы будем судить об этой инициативе по ее результатам, а не по словам", − заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.
 
В своем заявлении она подчеркнула, что оппозиция Сирии также должна прекратить атаки, чтобы перемирие действовало от каждого из участников конфликта, при этом продолжая борьбу с терроризмом.
 
Нойерт также выразила надежду на то, что режим прекращения огня может быть увеличен по времени, что позволит привезти на территорию гуманитарную помощь.
 
Ранее сообщалось, что военные США возобновили удары по позициям ИГ в Сирии с кораблей в восточном Средиземноморье.
 
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Источник: korrespondent.net
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