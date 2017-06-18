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18. 06. 2017

Во Франции стартует второй тур парламентских выборов

 
Во Франции 18 июня состоится второй тур выборов в парламент страны, передает Интерфакс-Украина.
 
Участки для голосования откроются в 8.00 (9.00 по Киеву) и будут работать до 18.00 (19.00 по Киеву). Однако в некоторых крупных городах работа участков для голосования может продлиться до 20.00 (21.00 по Киеву).
 
Напомним, партия президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед, республика!" в ходе первого тура парламентских выборов заняла лидирующую позицию.
 
Однако, несмотря на уверенное лидерство партии французского президента в первом туре, официальный представитель правительства Кристоф Кастанер призвал не опережать события и дождаться результатов второго тура.
 
Одной из особенностей первого тура стала рекордно низкая явка (50,2%). Многие политические деятели призвали избирателей не игнорировать второй тур. Между тем, по данным опроса, больше половины французов (52%) недовольны итогами первого тура.
 
По прогнозам телеканала BFM TV, президентская партия в итоге может получить от 415 до 445 мест в Национальном собрании из 577. 
 
Ранее сообщалось, что Европарламент лишил депутатского иммунитета лидера партии Национальный фронт Марин Ле Пен.

Источник: korrespondent.net
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