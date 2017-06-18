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18. 06. 2017

МИД РФ раскритиковало сотрудничество Украины и Хорватии

 
МИД России считает, что планы Хорватии поделиться с Украиной опытом мирной реинтеграции оккупированных территорий не будут способствовать урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с заявлениями об активизации деятельности рабочей группы Хорватии по сотрудничеству с Украиной.
 
"Обратили внимание на заявления, прозвучавшие по итогам хорватско-украинских переговоров на уровне глав правительств в Загребе, о планах активизации деятельности созданной в октябре 2016 года при Правительстве Хорватии рабочей группы по сотрудничеству с Украиной, нацеленной на передачу Киеву хорватского опыта "мирной реинтеграции оккупированных территорий"  который якобы можно применить к Донецку и Луганску. Вынуждены вновь подчеркнуть непродуктивность и неуместность подобных шагов ", − говорится в заявлении.
 
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Загребе односторонне подают тяжелые страницы балканского кризиса первой половины 1990-х годов, "тем самым подыгрывая Киеву".
 
По мнению российского МИД, Хорватия должна требовать от Киева "раз и навсегда прекратить обстрелы Донбасса, снять транспортную и социально-экономическую блокаду региона, отказаться от ограничений на свободный доступ населения к информации".
 
Напомним, в конце 2016 года в Хорватии была создана рабочая группа поддержки Украины, а недавно главы правительств Украины и Хорватии подписали План взаимодействия рабочей группы на 2017 год, предусматривающий сотрудничество прежде всего в вопросах реинтеграции территорий.
 
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Источник: korrespondent.net
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