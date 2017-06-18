Климкин: НАТО есть чему поучиться у Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью Profil, что Киев может принести пользу НАТО.

"Западный альянс должен готовиться к новым вызовам, а с Украиной это легче, чем без нас... Мы показали, что мы боремся за нашу страну. Мы больше не легкая мишень. Это касается не только оснащения или нашего опыта в гибридной войне русских. Наши партнеры по НАТО могут у нас многому поучиться. Речь идет о тактике, выносливости и боеготовности. Без них современное вооружение не поможет", − отметил глава МИД.

Также Климкин прокомментировал вопрос вступления Украины в ЕС. По его словам, это произойдет тогда, когда обе стороны будут готовы.

"Восприятие Украины в ЕС спустя три года после Майдана резко изменилось в положительном направлении. Поддержка есть. Но достаточно ли ЕС делает для Украины? Возможно, не совсем", − подчеркнул министр.

Напомним, Верховная рада приняла закон о закреплении членства Украины в НАТО в качестве приоритета ее внешней политики.

Ранее Климкин заявил, что Украина достигнет всех стандартов НАТО до 2020 года.

Источник: korrespondent.net