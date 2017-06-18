На параде в Лондоне пять гвардейцев упали в обморок

Во время традиционного парада в Лондоне, приуроченного ко дню рождения королевы Елизаветы II, пять гвардейцев потеряли сознание, передает Sky News.

Отмечается, что на военнослужащих были надеты меховые кивера, в то время как температура в этот день превысила 25 градусов тепла.

"День крайне жаркий, всех (упавших в обморок – ред.) унесли с парада, их осмотрели медики и дали им воды", – прокомментировали инциденты в британской армии.

Один из потерявших сознание гвардейцев попал на видео.

Напомним, в прошлом году гвардеец, упавший в обморок во время празднования юбилея Елизаветы ІІ, стал героем множества фотожаб.

Елизавету II едва не застрелил гвардеец – СМИ

Источник: korrespondent.net