Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июня 2017, воскресенье, 03:24
+25°C
Завтра +26°C
+25°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,11
18. 06. 2017

На параде в Лондоне пять гвардейцев упали в обморок

Во время традиционного парада в Лондоне, приуроченного ко дню рождения королевы Елизаветы II, пять гвардейцев потеряли сознание, передает Sky News.

Отмечается, что на военнослужащих были надеты меховые кивера, в то время как температура в этот день превысила 25 градусов тепла.

"День крайне жаркий, всех (упавших в обморок – ред.) унесли с парада, их осмотрели медики и дали им воды", – прокомментировали инциденты в британской армии.

Один из потерявших сознание гвардейцев попал на видео. 

Напомним, в прошлом году гвардеец, упавший в обморок во время празднования юбилея Елизаветы ІІ, стал героем множества фотожаб.

Елизавету II едва не застрелил гвардеец – СМИ

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.