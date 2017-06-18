В Колумбии произошел взрыв в торговом центре

В столице Колумбии Боготе эвакуировали посетителей одного из самых популярных торговых центров после мощного взрыва, передает The Associated Press.
По словам очевидцев, взрыв прогремел в туалете на втором этаже торгового комплекса Centro Andino.
Мэр Боготы Энрике Пеньялоса в Twitter назвал взрыв террористической атакой.
"Мне больно из-за трусливой террористической атаки в Centro Andino", − написал он, уточнив, что в результате взрыва погиб один человек, еще 11 получили ранения.
Me duele atentado terrorista cobarde en Centro Andino. Hay una mujer muerta y cinco heridas— Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 17 червня 2017 р.
Actualizo información: 11 heridos en atentado terrorista Centro Andino— Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 17 червня 2017 р.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в торговом центре иранского города Шираз пострадали 32 человека.
Стрельба в торговом центре в Техасе, есть жертвы
Источник: korrespondent.net