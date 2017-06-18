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18. 06. 2017

В Колумбии произошел взрыв в торговом центре

В столице Колумбии Боготе эвакуировали посетителей одного из самых популярных торговых центров после мощного взрыва, передает The Associated Press.

По словам очевидцев, взрыв прогремел в туалете на втором этаже торгового комплекса Centro Andino.

Мэр Боготы Энрике Пеньялоса в Twitter назвал взрыв террористической атакой.

"Мне больно из-за трусливой террористической атаки в Centro Andino", − написал он, уточнив, что в результате взрыва погиб один человек, еще 11 получили ранения.

Me duele atentado terrorista cobarde en Centro Andino. Hay una mujer muerta y cinco heridas

— Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 17 червня 2017 р.

Actualizo información: 11 heridos en atentado terrorista Centro Andino

— Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 17 червня 2017 р.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в торговом центре иранского города Шираз пострадали 32 человека.

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Источник: korrespondent.net
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