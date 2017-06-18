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18. 06. 2017

Радикалы призвали блокировать ЛГБТ-марш в Киеве

 
Руководитель пресс-службы Правого сектора Артем Скоропадский сообщил в Facebook, что представители националистических организаций заблокировали места проведения в Киеве Марша равенства КиевПрайд
 
"Националисты из многих организаций, заблокировали парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве. Призываем всех, кто может прямо сейчас приехать к красному корпусу университета (им. Тараса Шевченко – ред.) или завтра в семь утра на Майдан", – написал Скоропадский.
 
В ответ на публикацию спикера Правого сектора, организаторы гей-парада заявили, что планы менять не будут.
 
"Мы не намерены отменять Марш KyivPride. Призываю выйти на Марш равенства всех, кто выступает против ультраправого шантажа. Дом учителя, 9.00", – написал в Facebook один из организаторов ЛГБТ-марша Зорян Кись.
 
 
Напомним, накануне Марша равенства в Киеве 18 июня, неизвестные разместили угрозы физической расправы его участникам на сайте Гей-альянса Украины. 
 
Марш ЛГБТ в Киеве: онлайн

Источник: korrespondent.net
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