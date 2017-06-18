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18. 06. 2017

Нападение в Афганистане: пострадали семеро солдат США

 
Семь американских солдат пострадали в результате нападения на военной базе в Афганистане, сообщила миссия НАТО в стране.
 
"Семеро военнослужащих США ранены и доставлены в госпиталь. Проводится расследование внутренней атаки в лагере Шахин, в Мазари-Шариф ", − говорится в заявлении альянса в Twitter.
 

UPDATE: Seven U.S. service members wounded, evacuated for treatment. Insider attack Camp Shaheen, Mazar-e Sharif under investigation https://t.co/WXujMMXA3U

— Resolute Support (@ResoluteSupport) 17 червня 2017 р.
 
Ранее агентство Reuters сообщило, что афганский солдат напал на американских военнослужащих базы Кэмп-Шахин в Мазари-Шарифе.
 
Инцидент произошел 17 июня примерно в 14.00 по местному времени. Представитель Пентагона отметил, что "в результате происшествия погиб один афганский военнослужащий, еще один был ранен". По его словам, проводится расследование.

Напомним, с 1 января 2015 года в Афганистане находится миссия НАТО "Решительная поддержка". По соглашению между НАТО и Кабулом в стране присутствуют около 12 тысяч военных, которые обучают и консультируют афганские силовые структуры. Миссия объявлена небоевой.

Как сообщал Корреспондент.net, солдат вооруженных сил Афганистана открыл огонь по американским военным на базе НАТО в южной провинции Гильменд, пострадали три человека.

Австралия расширяет военное присутствие в Афганистане

Источник: korrespondent.net
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