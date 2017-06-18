В Крыму у призывника-иеговиста потребовали отказ от веры

В Бахчисарайском районе Крыма призывная комиссия военкомата потребовала от местного жителя, который является Свидетелем Иеговы, предоставить документ о переходе в другую веру, сообщили на сайте религиозной организации в РФ.

Отмечается, что 9 июня верующий получил от властей аннексированного полуострова предложение пройти альтернативную гражданскую службу (АГС), и он согласился. Но затем ему было сказано, что право на прохождение АГС будет предоставлено только при условии отречения от своих религиозных взглядов.

В двух повестках от призывника потребовали явиться в военкомат "для предоставления документов о перемене веры".

jw-russia.org

Свидетели Иеговы утверждают, что крымчанину не объяснили, в какую именно веру он должен перейти и где можно получить такие документы, но пригрозили иском в суд.

Напомним, в апреле Верховный суд РФ запретил деятельность Управленческого центра Свидетелей Иеговы, признав ее экстремистской.

Как сообщал Корреспондент.net , в ООН заявили, что призыв жителей Крыма на военную службу в российской армии нарушает положения Женевской конвенции о защите гражданского населения в военное время. Отметим, в этом году Россия планирует призвать в армию из Крыма почти пять тысяч человек.

Источник: korrespondent.net