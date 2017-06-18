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18. 06. 2017

В Крыму у призывника-иеговиста потребовали отказ от веры

 
В Бахчисарайском районе Крыма призывная комиссия военкомата потребовала от местного жителя, который является Свидетелем Иеговы, предоставить документ о переходе в другую веру, сообщили на сайте религиозной организации в РФ.
 
Отмечается, что 9 июня верующий получил от властей аннексированного полуострова предложение пройти альтернативную гражданскую службу (АГС), и он согласился. Но затем ему было сказано, что право на прохождение АГС будет предоставлено только при условии отречения от своих религиозных взглядов.
 
В двух повестках от призывника потребовали явиться в военкомат "для предоставления документов о перемене веры".
 
jw-russia.org
 
Свидетели Иеговы утверждают, что крымчанину не объяснили, в какую именно веру он должен перейти и где можно получить такие документы, но пригрозили иском в суд.
 
Напомним, в апреле Верховный суд РФ запретил деятельность Управленческого центра Свидетелей Иеговы, признав ее экстремистской.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в ООН заявили, что призыв жителей Крыма на военную службу в российской армии нарушает положения Женевской конвенции о защите гражданского населения в военное время. Отметим, в этом году Россия планирует призвать в армию из Крыма почти пять тысяч человек.

Источник: korrespondent.net
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