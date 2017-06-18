В Португалии бушуют лесные пожары, более 20 жертв

Не менее 24 человек стали жертвами лесных пожаров в центральной части Португалии, сообщает BBC News.

"Мы являемся свидетелями страшной трагедии. На данный момент подтверждены 24 смерти и число погибших будет расти и дальше", − заявил премьер-министр Португалии Антонио Коста.

Большая часть погибших пыталась покинуть район Педрогау Гранде на автомобилях. По информации министра иностранных дел Португалии Жорже Гомеша, три человека погибли, задохнувшись дымом, остальные сгорели на дороге в автомобилях.

На данный момент огонь перекинулся на жилые дома в округе.

Ранее сообщалось, что в результате крупных пожаров в Красноярском крае РФ погибли два человека и сгорели 130 домов.

Новую Зеландию охватили лесные пожары, есть жертвы

Источник: korrespondent.net