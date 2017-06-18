В ОАЭ призвали Запад помочь контролировать Катар

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш призвал западных партнеров создать мониторинговый механизм, который позволит контролировать выполнение Катаром обязательств по отказу от финансирования терроризма, сообщает The Guardian.

"Речь идет об изменении поведения. Если мы получим четкие стратегические сигналы, что Катар собирается измениться и прекратить финансирование боевиков-исламистов, то это станет основой для переговоров, однако нам понадобится мониторинговая система", − заявил Гаргаш в Лондоне, куда он прибыл, чтобы заручиться дипломатической поддержкой блокады Катара.

По его словам, союзники ОАЭ − Саудовская Аравия, Египет и Бахрейн − не доверяют Катару.

"Мы не доверяем им. Доверие находится на нулевом уровне, однако нам нужна мониторинговая система, и мы хотим, чтобы наши западные друзья приняли в ней участие", − отметил министр.

Он пояснил, что данный механизм позволит убедиться в том, что Катар прекратил финансировать терроризм, предоставлять убежище экстремистам, а также поддерживать радикальные группировки, в числе которых Братья мусульмане, ХАМАС и Аль-Каида.

Ранее сообщалось, что крупнейшие арабские державы объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и вмешательстве во внутренние дела соседних государств.

Катар отвергает обвинения в финансировании терроризма и нанял юристов из США для защиты интересов.

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Источник: korrespondent.net