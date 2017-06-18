В России успешно испытали противоракету

Минобороны России сообщило об успешном испытании противоракеты, которая призвана усовершенствовать систему ПРО.

Пуск прошел с полигона Сары-Шаган в присутствии представителей войск ПВО и промышленности. Отмечается, что во время испытаний противоракета успешно поразила условную цель.

Система противоракетной обороны РФ стоит на вооружении войск ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет.

Россия запустила ракету Протон после годового перерыва

Ранее сообщалось, что Киевское конструкторское бюро Луч провело успешные испытания ракетного комплекса Ольха. А недавно появилось видео испытания новейшей украинской ракеты для реактивных систем залпового огня Смерч.

Источник: korrespondent.net